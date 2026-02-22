Beim Abstiegskampf-Duell zwischen St. Pauli und Werder steht viel auf dem Spiel. Die Bremer haben zunächst mehr von der Partie. Dann leitet ein Torwartfehler die schwerwiegende Werder-Pleite ein.
22.02.2026 - 19:26 Uhr
Hamburg - Der FC St. Pauli hat den norddeutschen Krisengipfel auch dank eines schwerwiegenden Torwartfehlers für sich entschieden und die Misere von Werder Bremen weiter verschärft. In einem erst im zweiten Durchgang unterhaltsamen Kellerduell siegte der Hamburger Fußball-Bundesligist mit 2:1 (0:0) und verdrängte den Tabellennachbarn auf den vorletzten Rang.