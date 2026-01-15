Der FC Augsburg hat nach einem wunderbaren Distanzschuss von Alexis Claude-Maurice lange den Sieg gegen Union Berlin vor Augen. Doch die Gäste schlagen in Unterzahl noch zurück.
15.01.2026 - 23:01 Uhr
Augsburg - Auch mit einem Traumtor von Alexis Claude-Maurice hat der FC Augsburg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin nicht gewonnen. Der ansatzlose Schuss des Franzosen mit 93,77 Stundenkilometern und aus 27 Metern sorgte zwar tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die 1:0-Führung. Doch in Unterzahl glich Union zum Hinrunden-Abschluss dank des eingewechselten Marin Ljubicic (90.+2) in der Nachspielzeit noch zum 1:1 (0:1) aus.