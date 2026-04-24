Union Berlin hat den von Menschen im Netz auch als Sexismus kritisierten Post von RB Leipzig nicht so interpretiert. Der Mediendirektor spricht vor dem Bundesliga-Duell bei den Sachsen.
24.04.2026 - 20:43 Uhr
Leipzig - Nach Sexismus-Kritik im Internet wegen eines Posts von RB Leipzig zu Union Berlins Cheftrainerin Mari-Louise Eta haben die Eisernen zu Besonnenheit aufgerufen. Es sei ihnen "gar nicht so sehr" aufgestoßen, sagte Unions Kommunikations-Geschäftsführer Christian Arbeit beim Sender Sky vor dem Auftaktmatch des 31. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen den Leipzigern und Union. "Also, wir sind dann schon auch ein bisschen dafür, die Kirche auch mal im Dorf zu lassen", betonte Arbeit.