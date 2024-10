Nach drei Spielen ohne Sieg gewinnt der VfB dank El Bilal Toure. Ein Platzverweis lässt das Spiel fast noch kippen. Auch Fiete Arp sieht Gelb-Rot.

sid 26.10.2024 - 17:31 Uhr

Nach seiner Gala in der Königsklasse hat der VfB Stuttgart die Pflichtaufgabe in der Bundesliga mit größtmöglicher Seriosität erfüllt. Drei Tage nach dem überzeugenden 1:0 in der Champions League bei Juventus Turin kam die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Aufsteiger Holstein Kiel zu einem am Ende etwas wackeligen 2:1 (1:0).