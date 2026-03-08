Der VfL Wolfsburg hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt. Das gab der Club einen Tag nach dem 1:2 der Niedersachsen gegen den Hamburger SV bekannt.

dpa 08.03.2026 - 10:11 Uhr

