Hoffenheim landet den vierten Heimsieg in Serie. Für den HSV endet eine Mini-Serie von drei ungeschlagenen Spielen - der Aufsteiger hat in Sinsheim nur eine kurze torgefährliche Phase.
13.12.2025 - 17:40 Uhr
Sinsheim - Der Hamburger SV hat nach zuvor zwei Siegen einen Dämpfer kassiert und bleibt weiter ohne Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin unterlag trotz lautstarker Unterstützung von mehr als 10.000 mitgereisten Fans bei der TSG Hoffenheim mit 1:4 (0:2).