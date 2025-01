Thomas Müller und Manuel Neuer starten in ein besonderes Jahr. Der Gedanke an ein neues Finale dahoam treibt die beiden Bayern-Ikonen an. Sportvorstand Max Eberl verrät einen Zukunftsplan.

München - Die x-te Herbstmeisterschaft ist für die Bayern-Legenden Thomas Müller und Manuel Neuer allenfalls eine nette Nebensache. Der mutmaßliche Musiala-Ersatz Müller und der nach einem Rippenbruch erstmals wieder aufgebotene Kapitän wollen ihren nie endenden Titelhunger aber gleich zum Start in das neue Jahr demonstrieren. Ihr letztes als Fußball-Profis?

"Thomas hat eine extreme Wichtigkeit, weil er alles erlebt hat mit diesem Club. Er weiß, wie dieser Club funktioniert von A bis Z und dementsprechend ist es eine extreme Hilfe für uns alle, wenn wir so eine Figur wie auch Manuel Neuer in unseren Reihen haben", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei seinem anderen Herzensclub Borussia Mönchengladbach.

Lesen Sie auch

Neuer erstmals nach Premieren-Rot wieder dabei

Kapitän Neuer ist nach einem Rippenbruch, den er bei der ersten Roten Karte seiner Karriere Anfang Dezember im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen erlitten hatte, wieder im Tor des Tabellenführers zurück. "Es ist Glück und Pech im gleichen Moment", sagte Trainer Vincent Kompany. Glück, dass Neuer wieder fit ist. Pech, dass dessen guter Vertreter Daniel Peretz nach einer im Training erlittenen Nierenquetschung einige Wochen ausfällt. "Es ist nicht allzu schlimm. Wir hoffen, dass er Ende des Monats, Anfang nächsten Monats wieder dabei sein kann", sagte Kompany.

Früher, vielleicht sogar am Mittwoch gegen Hoffenheim, ist der in Mönchengladbach krank fehlende Offensiv-Star Jamal Musiala wieder zurück. Der torgefährliche Nationalspieler zähle zwar etwa wie Toptorjäger Harry Kane in die Kategorie, dass er nicht "eins zu eins" zu ersetzen sei, sagte Kompany. "Das heißt aber nicht, dass wir ein anderes Vorhaben haben."

"Wenn ich sage, dass Müller ein Backup ist..."

Musialas erster Backup ist Müller, der zum Ende des vergangenen Jahres auch schon den da verletzten Kane ersetzte. "Wenn ich hier sage, dass Thomas Müller Backup ist...", lachte Kompany. Verdiente Profis wie Müller und Neuer "sind immer wichtig. Wenn er spielt, ist er wichtig. Wenn er nicht spielt, ist er auch wichtig. Diese Rolle verdienst du dir über die Jahre."

Der mittlerweile 35-jährige Müller ist fast ein Vierteljahrhundert beim FC Bayern. Sein Vertrag läuft wie der von Kapitän Neuer (38) im Sommer dieses Jahres aus. Bei Neuer soll die Vertragsverlängerung dem Vernehmen nach Formsache sein. Müller hatte sich zuletzt offen gezeigt. Aber auch in seinem Fall spricht viel für eine Vertragsverlängerung. Beide Weltmeister von 2014 gehören zum Kreis der Top-Verdiener.

Welchen Einfluss hat das Finale dahoam?

"Wenn Thomas sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns tief in die Augen schauen, schauen uns den Kader an und dann wird es weitergehen", Eberl. "Wenn er vielleicht sagt, ich habe keine Lust mehr, okay, dann wird es auch für uns weitergehen und dann müssen wir schauen, Thomas anderweitig einfangen können, dass er uns helfen kann."

Beeinflussen könnte sein Kalkül möglicherweise das Champions-League-Finale am 31. Mai in München. Wäre ein Karriereende als Königsklassen-Triumphator mit Ehrenrunde bei der Club-WM für hochdekorierte Serienmeister wie Neuer und Müller nicht am schönsten?

Eberl: Vertragsgespräche dürfen nicht im Titelkampf stören

Doch das ist noch weit weg. Erst einmal soll im knackigen Januar mit drei Englischen Wochen nacheinander an der Basis für die Titelvorhaben gearbeitet werden. "Es ist eine Mentalitätsgeschichte. Ab dem ersten Training heißt es Vollgas und keinen Schritt zurück machen", sagte Kompany, dessen Team den einzigen Test mit 6:0 gegen Red Bull Salzburg gewann."Wir haben es gegen Salzburg auch gezeigt, dass wir diese Mentalität mit ins neue Jahr nehmen."

Vertragsgespräche sollen die Titel-Vorhaben der im Pokal ausgeschiedenen Münchner in Bundesliga und Champions League nicht stören. "Worauf wir uns alle verständigt haben, und das ist übrigens auch das Ziel der Spieler: Wir wollen nicht, dass das in die wichtige Zeit in der Rückrunde hineinragt und es da nur noch Spekulationen gibt", sagte Eberl. Irgendwann müssten Entscheidungen getroffen werden.