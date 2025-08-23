Sandro Wagner feiert bei seiner Bundesliga-Premiere als Trainer einen klaren Erfolg mit dem FC Augsburg. Leverkusen und Stuttgart verlieren ihre Auftaktspiele, Frankfurt macht's souverän.
23.08.2025 - 17:39 Uhr
Berlin - Sandro Wagner hat sein Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gekrönt. 3:1 (3:0) siegte der vom ehemaligen DFB-Co-Trainer betreute FC Augsburg am 1. Spieltag beim SC Freiburg. Mit drei Punkten starteten auch Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg und Union Berlin in die neue Saison. Vizemeister Bayer Leverkusen und DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart verloren dagegen überraschend zum Auftakt.