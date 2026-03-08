Elfmeter, Rote Karte und zwei schnelle Tore: In Berlin dreht Werder das Spiel in einer turbulenten ersten Hälfte. Der Nord-Club steht in der Tabelle wieder über dem Strich.
08.03.2026 - 19:48 Uhr
Berlin - Der SV Werder Bremen hat mit der ersten Siegesserie in dieser Saison die Abstiegszone der Bundesliga verlassen und den 1. FC Union in den Kampf um den Klassenerhalt hineingezogen. Eine Woche nach dem Befreiungsschlag gegen Heidenheim gewann die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune in langer Überzahl bei den Berlinern mit 4:1 (2:1) und sprang auf Platz 13.