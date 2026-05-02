Werder Bremen steckt weiter im Abstiegskampf. Durch die Niederlage gegen den FC Augsburg ist klar, dass das Zittern noch nicht vorbei ist. Die Augsburger sind in anderen Tabellengefilden unterwegs.
02.05.2026 - 17:33 Uhr
Bremen - Das Bangen für den SV Werder geht weiter. Die Bremer verpassten am drittletzten Spieltag durch ein 1:3 (0:2) gegen den FC Augsburg den vorentscheidenden Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Mann des Spiels war der Augsburger Anton Kade. Der U21-Nationalspieler erzielte vor der Pause beide Tore in der 24. Minute und in der Nachspielzeit und baute seine Bilanz auf sechs Saisontreffer aus.