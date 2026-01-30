Köln - Der 1. FC Köln hat sich zu einem wichtigen Sieg gegen den VfL Wolfsburg gezittert. Unter Flutlicht setzte sich die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok knapp mit 1:0 (1:0) gegen die Niedersachsen durch und verbesserte im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga ihr Punktekonto auf 23 Zähler. Wolfsburg unter Daniel Bauer bleibt bei 19 Punkten. Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion erzielte Linton Maina (29. Minute) zum Auftakt des 20. Spieltags den einzigen Treffer.

Wolfsburg ohne Top-Scorer Amoura, FC mit El Mala auf der Bank Überraschend fehlte Wolfsburgs bester Torschütze Mohammed Amoura im Kader - aus disziplinarischen Gründen, wie der Club vor Anpfiff mitteilte. "Das Team, das Wir steht über allem und da hat sich Mohammed die Woche nicht hundertprozentig dran gehalten", sagte Bauer bei Sky und sprach von internen Dingen. Nach seiner Gelbsperre zurück kam indes Kapitän Maximilian Arnold. Beim FC saß Shootingstar Said El Mala zunächst wieder auf der Bank.

Während die mitgereisten Gästefans kurz vor Anpfiff Feuerwerksraketen auf der Tribüne zündeten, startete Wolfsburg auf dem Rasen druckvoll und verzeichnete zunächst viel Ballbesitz. Nach einer kurzen Phase der Zurückhaltung fanden auch die Kölner besser in die Partie. VfL-Torhüter Kamil Grabara verhinderte in der 19. Minute den Rückstand mit einem starken Reflex, als Ragnar Ache aus kurzer Distanz frei zum Kopfball kam.

Maina mit Führungstreffer für überlegene Kölner

Zehn Minuten später belohnte Maina die nun überlegenen Hausherren mit dem verdienten Führungstor, das auf der Südtribüne rote Leuchtfackeln aufglühen ließ. Nach Zuspiel von Tom Krauß setzte der 26-Jährige einen leicht abgefälschten Flachschuss aus rund 20 Metern unhaltbar ins rechte Eck. Auch danach blieb der FC am Drücker und drängte auf das 2:0, ließ in mehreren gut heraus gespielten Situationen jedoch die nötige Präzision vermissen.

Auf der Gegenseite meldete sich Patrick Wimmer nach einem Doppelpass mit Christian Eriksen mit einem Schuss über das Tor als seltenes Lebenszeichen der sonst weitgehend harmlosen Gäste (37.). Vor allem die mit bisher in dieser Saison schon mehr als 40 Gegentreffern sehr anfällige Defensive hatte ordentlich zu tun, während nach vorne nur sehr wenig ging. Damit ging der FC zum ersten Mal seit knapp drei Monaten mit einer Führung in die Kabine.

Wolfsburg nach der Pause druckvoller

Der VfL reagierte mit einem Doppelwechsel - Kento Shiogai und Adam Daghim kamen für Lovro Majer und Vinicius Souza - und startete direkt offensiv aktiver. Eine Flanke von Wimmer klärte FC-Keeper Marvin Schwäbe spektakulär in der Luft (49.).

Eine Konterchance der Kölner setze Maina - erneut aus der Distanz - ebenfalls knapp am Tor vorbei (69.). In dieser Phase kam der VfL dem Ausgleich jedoch immer näher. Einen Schuss von Adam Daghim blockte Sebastian Sebulonsen im letzten Moment (73.). Kwasniok reagierte auf das veränderte Spielgeschehen und brachte 15 Minuten vor dem Ende mit El Mala und Jan Thiemann neue Geschwindigkeit. Wolfsburg drückte und drängte, am Ende jedoch ohne Erfolg.