Mehr als 80 Minuten passiert wenig. Dann nimmt die Premiere von Albert Riera als Frankfurter Trainer Fahrt auf. Die Defensive steht sicherer, es gibt für die Eintracht trotzdem nur einen Punkt.
06.02.2026 - 22:43 Uhr
Berlin - Eintracht Frankfurt hat bei der Premiere seines neuen Trainers Albert Riera den großen Befreiungsschlag verpasst und bleibt im neuen Jahr sieglos. Die Hessen mussten sich zum Auftakt des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (0:0) beim 1. FC Union Berlin begnügen und sind nun schon seit neun Pflichtspielen ohne Sieg.