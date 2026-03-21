Leverkusen führt zweimal, der Tabellenletzte Heidenheim findet immer eine Antwort und sendet ein Lebenszeichen im fast aussichtslosen Abstiegskampf.
21.03.2026 - 18:01 Uhr
Heidenheim - Sechs Tore, kein Sieger: Nur fünf Tage nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League hat Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer kassiert. Der Vizemeister verspielte in einer wilden zweiten Halbzeit zwei Führungen und musste sich letztlich mit einem spektakulären 3:3 (2:0) beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim zufriedengeben.