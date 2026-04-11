Auch im vierten Spiel unter Dieter Hecking gibt es für Wolfsburg keinen Sieg. Der Gang in die Zweite Liga wird immer wahrscheinlicher.
11.04.2026 - 17:32 Uhr
Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg lässt im Abstiegskampf weiter jede Bundesliga-Tauglichkeit vermissen und taumelt dem Gang in die Zweite Liga entgegen. Gegen die zuletzt ebenfalls kriselnde Frankfurter Eintracht verloren die Niedersachsen daheim mit 1:2 (0:2) und sind damit unter dem neuen Trainer Dieter Hecking weiter ohne Dreier. Mit dem zwölften sieglosen Spiel in Serie stellten die Wolfsburger den Vereinsnegativrekord aus dem Jahr 1998 ein.