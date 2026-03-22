Die Nachbarn Mainz und Frankfurt liefern sich einen offenen Schlagabtausch. Die Eintracht kassiert nicht nur ein spätes Tor, sondern muss sich auch Sorgen um einen Nationalspieler machen.
22.03.2026 - 17:28 Uhr
Mainz - Der FSV Mainz 05 hat mit einem späten Sieg im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt einen weiteren Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gelandet. Beim 2:1 (1:1) avancierte Paul Nebel mit einem Doppelschlag in der 6. und 89. Minute zum Matchwinner und sorgte drei Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Conference League erneut für großen Jubel bei den Rheinhessen, die sich mit nun 30 Punkten im Tabellenkeller etwas Luft verschafften.