Eine Überprüfung der Kommunikations- und Entscheidungsprozesse in Hoffenheim hatte ein Personalbeben mit ausgelöst. Dietmar Hopp sieht jetzt keine Beanstandungen und die Lage befriedet.
Gesellschafter und Mäzen Dietmar Hopp sieht nach einer externen Betriebsprüfung bei der TSG 1899 Hoffenheim keine rechtlichen Schritte als notwendig an. „Wir können uns somit vollständig und mit großer Vorfreude auf eine erfolgreiche Rückrunde und auf den operativen Spielbetrieb konzentrieren“, sagte der 85 Jahre alte Milliardär in einer Clubmitteilung des Fußball-Bundesligisten.