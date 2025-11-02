Fußball: Calcio Calcios Kleinster ganz groß
Die Echterdinger gewinnen gegen den VfR Heilbronn mit 3:0. Während ein Kicker über sich hinauswächst, ist der Horrorstart des Gegnertrainers Manuel Fischer perfekt.
Casian-Matei Ulici, Kopfballgott. Ausgerechnet der kleinste Spieler auf dem Feld war es, der per Kopf den finalen Treffer zum 3:0-Heimsieg des Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen das Tabellenschlusslicht VfR Heilbronn erzielte. Damit krönte der Wirbelwind auf dem rechten Flügel eine überragende Leistung in einem Spiel, das wie auf ihn zugeschnitten schien: Aus einer sattelfesten Hintermannschaft heraus erzeugten die Gastgeber ein ums andere Mal rasante Umschaltmomente, beflügelt vom pfeilschnellen 22-Jährigen. Die Herangehensweise hat sich mittlerweile bewährt bei den Echterdingern, die den nunmehr fünften Dreier in den vergangenen sechs Partien eintüteten.