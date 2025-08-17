 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages
1
Der Torschütze des Tages für Calcio: Jovan Djermanovic. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Auswärts geht nichts? Der Oberliga-Absteiger zeigt mit einem 1:0-Sieg in Hofherrnweiler, dass doch. Ein Spieler ragt dabei heraus – und einer steht als weiterer Neuer im Aufgebot.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Wie war das gleich noch einmal im vergangenen Spieljahr? Gerüchten zufolge soll der Großteil der Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen am Ende bereits bei der bloßen Erwähnung des Begriffs „Auswärtsspiel“ in sich zusammengesunken sein. Bis zum 32. Spieltag hatte es gedauert, bis der Filderclub seine Pleite-Pech-und-Pannen-Serie auf den Plätzen der Gegner dann doch noch beendete. Aber bekanntlich gilt ja nicht selten in der Branche: neue Saison, neues Glück. Aktueller Beweis siehe Samstag. Diesmal, als Absteiger zurück in der Verbandsliga, hat es tatsächlich gleich im ersten Anlauf geklappt. Mit acht Sommer-Zugängen in der Startelf siegten die Echterdinger bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:0 und verhinderten damit den bereits drohenden Fehlstart in der Wettbewerbsrunde 2025/2026.

 

Nach dem Liga-Auftakt-1:3 gegen Oberensingen und dem 0:1-Pokalaus vom Mittwoch in Weilimdorf kommt das jetzige Ergebnis zur rechten Zeit, um Selbstvertrauen zu tanken. „Drei sehr wichtige Punkte für die Köpfe der Spieler“, sagt der Trainer Francesco Di Frisco, und natürlich auch für die Tabelle. Sein Lob ans ganze Team: „Was die Jungs gegen Oberensingen 50 Minuten lang gut gemacht haben, war diesmal 90 Minuten lang top.“ Vor allem die Defensive um den Abwehrchef Dan Constantinescu verrichtete einen souveränen Job.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: TSV Weilimdorf: Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Fußball: TSV Weilimdorf Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Der Stuttgarter Neu-Verbandsligist gewinnt das Aufsteigerduell in Rottenburg mit 4:1. Mit dabei ist ein überraschender kurzfristiger Neuzugang.

Demgegenüber, im Angriff, wurde derweil der neue Kapitän Jovan Djermanovic zum Matchwinner. Nach einem weiten Calcio-Abschlag nutzte er eine gegnerische Unaufmerksamkeit und schob den Ball zum letztlich spielentscheidenden Treffer ins Netz (37.). Insgesamt verdient, hatten die Echterdinger darüber hinaus doch eine Reihe weiterer guter Chancen durch Gustavo Vieira, Matino Schlotterbeck, Patrik Seemann und zweimal Sangar Aziz. Dass sie diese allesamt vergaben, hätte sich aber beinahe noch gerächt. Aufatmen bei den Gästen, als der Schiedsrichter in der Schlussphase in einer strittigen Szene auf einen Elfmeterpfiff verzichtete. Hatte der Torhüter Ali Bozatziolou seinen Kontrahenten Leon Ziemer zu Fall gebracht? Die Gegnerseite reklamierte energisch „Ja“, der Referee entschied auf nein. „Ich selbst war zu weit weg, um es sehen zu können“, sagt Di Frisco. Sein Keeper habe ihm versichert, er habe „gar nichts gemacht“.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig

Fußball-Landesliga Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig

Nach zwei tollen Jahren will der TSV Bernhausen den nächsten Entwicklungsschritt machen – mit einem weiteren Aufstieg? Der Trainer glaubt, dass sich im Kader manch einer wundern wird.

Für die nächsten Aufgaben macht das Ergebnis nun Mut. Auch, weil sich personelle Alternativen abzeichnen. So stehen die verletzten Lukas Zweigle, Julian Unger und Emilio Amenta vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Und: Erstmals zum Aufgebot gehörte ein weiterer Neuzugang, wenn auch noch ohne Einsatzminute. Dessen Name: Youssef Mohamed Medhat Eltayeb, 20 Jahre alt, Ägypter, als Student nach Deutschland gekommen. Laut Di Frisco ist „er ein Flügelspieler mit viel Tempo und Stärken im Eins gegen Eins, braucht aber noch Zeit“.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Dan Constantinescu (Nominierungen: 1). Eigentlich war er ja fürs defensive Mittelfeld geholt worden. Nun, in der Personalnot, zeigt der bisherige Reutlinger, dass er es auch in der Innenverteidigung bestens kann. Als Abwehrchef eine souveräne Vorstellung. Nicht zuletzt dank ihm gab es für den Gegner kaum ein Durchkommen.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Barth – Ruth (84. Kurz), Wagemann, Mbodji – Klenk (46. Bucan), Freitag, Lechleitner, Ziemer (76. Ljatifi) – Zahner – Arslan, Seidler (55. Sigloch).

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Schlotterbeck, Constantinescu, Patrik Seemann, Andre-Lucian Ulici (90.+3 Thompson) – Philipp Seemann (89. Todorovic), Mamic – Aziz (54. Kaligiannidis), Isik (59. Casian-Matei Ulici), Vieira – Djermanovic.﻿

Weitere Themen

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Auswärts geht nichts? Der Oberliga-Absteiger zeigt mit einem 1:0-Sieg in Hofherrnweiler, dass doch. Ein Spieler ragt dabei heraus – und einer steht als weiterer Neuer im Aufgebot.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Weilimdorf: Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Fußball: TSV Weilimdorf Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Der Stuttgarter Neu-Verbandsligist gewinnt das Aufsteigerduell in Rottenburg mit 4:1. Mit dabei ist ein überraschender kurzfristiger Neuzugang.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Fußball-Landesliga Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Die Partie beim FV Neuhausen bedeutet für den TV Echterdingen auch ein Wiedersehen mit Ugur Yilmaz. Der heutige Trainer spricht auch über seinen Ex-Club.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga, Staffel 2: Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 16 Teams in der Übersicht

Fußball-Landesliga, Staffel 2 Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 16 Teams in der Übersicht

Die Staffel 2 der Landesliga startet am Wochenende in die neue Saison. Ein Blick auf die Ausgangslage der Mannschaften.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga vor dem Start: Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Fußball-Landesliga vor dem Start Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Vor dem Auftakt an dieem Wochenende führen zwei Teams das Favoriten- Ranking klar an. Und eines verpflichtet einen ehemaligen Bundesliga-Kicker.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig

Fußball-Landesliga Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig

Nach zwei tollen Jahren will der TSV Bernhausen den nächsten Entwicklungsschritt machen – mit einem weiteren Aufstieg? Der Trainer glaubt, dass sich im Kader manch einer wundern wird.
Von Franz Stettmer
Fußball-WFV-Pokal: Scarcelli schießt seinen Ex-Verein aus dem Wettbewerb

Fußball-WFV-Pokal Scarcelli schießt seinen Ex-Verein aus dem Wettbewerb

Der TSV Weilimdorf zieht durch das Tor des Tages von Riccardo Scarcelli gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen ins Achtelfinale ein. Derweil beendet Calcio die Partie nur zu neunt.
Von Torsten Streib
WFV-Pokal: TSV Bernhausen: Der Jüngste macht große Fußball-Show

WFV-Pokal: TSV Bernhausen Der Jüngste macht große Fußball-Show

Nach einem furiosen 5:1 gegen die TSG Hofherrnweiler steht der TSV Bernhausen im Pokalachtelfinale. Zwei Spieler ragen heraus – und zwei andere erhalten vom Verband längere Sperren.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Fußball-Landesliga Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Der TV Echterdingen befindet sich im erneuten Neuaufbau. Nach der vergangenen Seuchensaison lechzen alle nach Besserung. Doch ist der Kader ausreichend aufgestellt?
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga vor der Runde: Den Spielern geht’s an den Geldbeutel

Fußball-Landesliga vor der Runde Den Spielern geht’s an den Geldbeutel

Der MTV Stuttgart geht mit einem konstanten Kader in die Runde und peilt erneut die Top fünf an. Für den erneuten Fall unnötiger Platzverweise gibt es nun „schmerzliche“ Maßnahme.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 