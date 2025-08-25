So richtig Freude wollte bei Trainer Francesco Di Frisco und den Seinen nicht aufkommen. Grund: zweites Heimspiel und wieder kein Sieg. Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die TSV Oberensingen kam der Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden Echterdingen gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen über ein gerechtes 1:1 nicht hinaus. Dennoch hätte sie sich bei den Italo-Schwaben einstellen können, die Freude. Schließlich gelang der Ausgleich durch den Kapitän Jovan Djermanovic erst in der 88. Minute nach schöner Annahme und Schuss aus der Drehung. Philipp Seemann lieferte die Vorlage.

Besagter Seemann war auch der Aktivposten im Calcio-Spiel. Im defensiven Mittelfeld machte er die Räume eng, erkämpfte viele Bälle und leistete auch gute Aufbauarbeit. „Er war für mich der auffälligste Spieler, sehr giftig. Und dies, obwohl er früh mit Gelb belastet war“, gab es auch ein Sonderlob von Coach Di Frisco. Ansonsten geizte er mit Anerkennung, war eher stinkig über die Gesamtleistung seiner Mannschaft. Di Frisco: „Die war nicht gut.“ Der Einsatz habe zwar gepasst, aber mit dem Agieren vor dem gegnerischen Gehäuse war er ganz und gar nicht zufrieden. Der absolute Wille, unbedingt ein Tor zu erzielen, konnte er nicht ausmachen, und dies, obwohl „wir sehr gute Einschussmöglichkeiten hatten“.

Matino Schlotterbeck (48.), Djermanovic (54.) und Qlirim Zekaj (80.) vergaben Großchancen. Darüber hinaus boten sich den Gastgebern zahlreiche vielversprechende Freistöße und Eckbälle. Doch was machten sie daraus? Absolut nichts. Vielmehr war die Ausführung häufig kläglich. Trotz eines Pero Mamic, der jedem der Gästeabwehrrecken locker auf den Kopf hätte spucken können. Aber Mamics Mitspieler fanden ihren „Riesen“ nicht, oder er ging nicht zum Ball. „Pero ist unser Zielspieler. Im Training finden sie ihn, im Spiel klappt das ganz und gar nicht“, sagte die Frisco.

Zur Geschichte der Sonntagsbegegnung gehört aber auch, dass die Gäste ebenfalls zwei Hochkaräter durch Nicolai Weissenbacher (24.) und Eugen Strom (47.) hatten. In beiden Szenen zählte auch Calcios Torhüter Ali Bozatziolou zu den Hauptdarstellern. Zuerst flog er am Ball vorbei, und Weissenbacher köpfte neben das verwaiste Tor. Beim zweiten Aufreger bügelte der Keeper einen Fehler des ansonsten zuverlässigen Dan Constantinescu aus und fischte den schon im Tor zu scheinenden Ball doch noch aus der Ecke. Und auch die dritte Gästegelegenheit, das Tor in der 59. Minute, ging in der Entstehung auf Nachlässigkeiten der Gastgeber zurück. Tief in der eigenen Hälfte blieb Kai Kramer gleich gegen drei Calcio-Akteure Sieger, spielte schnell nach vorne, ehe drei Stationen später Stürmer Dennis Blaser den Ball uneigennützig zurücklegte. Der heranrauschende Kai Kramer netzte ein. „Da waren wir unclever, müssen ein Foul ziehen, dann passiert nichts“, konstatierte Di Frisco.

Besagtes Tor fiel mitten in eine Phase, in der die Gastgeber die Schlagzahl erhöht und deutlich den Vorwärtsgang eingelegt hatten. Mit verantwortlich dafür war der Stürmer Sangar Aziz. Bereits nach 33 Minuten wurde er eingewechselt, und beendet war damit das unauffällige Debüt des ägyptischen Zugangs Youssef Eltayeb.

Obwohl das Team vom Bodensee wegen „sieben fehlender Spieler mit dem Punkt die Mission erfüllt hat“, so Trainer Stephan Steinhauser, wollte ebenfalls keine Freude aufkommen. Anstatt zu jubeln, eilten die Gäste schnell zur Seitenauslinie zu ihrem Mitspieler Mulai Danfa Fati. Dieser wurde wegen einer schweren Verletzung – entweder Knöchel oder Schienbein, so Steinhauser – abtransportiert. Nach dem Gesundheitszustand von Danfa Fati erkundigte sich auch Patrik Seemann. Der Calcio-Verteidiger zeichnete für die Schmerzen des VfB-Spielers verantwortlich und hatte Glück, anstatt Rot nur Gelb gesehen zu haben.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Philipp Seemann (Nominierungen: 1). Treibende Kraft im zentralen Calcio-Mittelfeld, sowohl defensiv als auch offensiv. Am Ende Vorlagengeber zum Ausgleichstor.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Schlotterbeck (83. Kuchler), Constantinescu, Patrik Seemann (83. Vittorio), Andrei-Lucian Ulici (70. Casian-Matei Ulici) – Mamic, Philipp Seemann – Eltayeb (33. Aziz), Isik (60. Zekaj), Vieira – Djermanovic.

VfB Friedrichshafen: Benz – Booch, Staudacher, Weissenbacher, Musso – Strom (90.+1 Basbaz), Emirhan (54. Danfa Fati, 64. Pehlivan), Pfluger, Kramer – Berlet, Blaser (90 + 4 Scheuring).