 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Djermanovic rettet spät einen Punkt

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Djermanovic rettet spät einen Punkt

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Djermanovic rettet spät einen Punkt
1
Später Torschütze für Calcio: der Kapitän Jovan Djermanovic (vorne). Foto: Günter.Bergmann

Die Echterdinger kommen gegen den Aufsteiger Friedrichshafen nur zu einem 1:1. Deprimierte Gesichter gibt es auch beim Gegner – in seinem Fall wegen einer wohl schweren Verletzung.

So richtig Freude wollte bei Trainer Francesco Di Frisco und den Seinen nicht aufkommen. Grund: zweites Heimspiel und wieder kein Sieg. Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die TSV Oberensingen kam der Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden Echterdingen gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen über ein gerechtes 1:1 nicht hinaus. Dennoch hätte sie sich bei den Italo-Schwaben einstellen können, die Freude. Schließlich gelang der Ausgleich durch den Kapitän Jovan Djermanovic erst in der 88. Minute nach schöner Annahme und Schuss aus der Drehung. Philipp Seemann lieferte die Vorlage.

 

Besagter Seemann war auch der Aktivposten im Calcio-Spiel. Im defensiven Mittelfeld machte er die Räume eng, erkämpfte viele Bälle und leistete auch gute Aufbauarbeit. „Er war für mich der auffälligste Spieler, sehr giftig. Und dies, obwohl er früh mit Gelb belastet war“, gab es auch ein Sonderlob von Coach Di Frisco. Ansonsten geizte er mit Anerkennung, war eher stinkig über die Gesamtleistung seiner Mannschaft. Di Frisco: „Die war nicht gut.“ Der Einsatz habe zwar gepasst, aber mit dem Agieren vor dem gegnerischen Gehäuse war er ganz und gar nicht zufrieden. Der absolute Wille, unbedingt ein Tor zu erzielen, konnte er nicht ausmachen, und dies, obwohl „wir sehr gute Einschussmöglichkeiten hatten“.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Verbandsliga: 3. Spieltag: Thema Spielersuche: Calcio hofft auf Last-Minute-Abstauber

Fußball-Verbandsliga: 3. Spieltag Thema Spielersuche: Calcio hofft auf Last-Minute-Abstauber

Vor dem Heimspiel am Sonntag ist klar: Die Echterdinger wollen noch einmal nachlegen. Gleiches gilt für den TSV Weilimdorf, der vor einer Begegnung mit Vorgeschichte steht.

Matino Schlotterbeck (48.), Djermanovic (54.) und Qlirim Zekaj (80.) vergaben Großchancen. Darüber hinaus boten sich den Gastgebern zahlreiche vielversprechende Freistöße und Eckbälle. Doch was machten sie daraus? Absolut nichts. Vielmehr war die Ausführung häufig kläglich. Trotz eines Pero Mamic, der jedem der Gästeabwehrrecken locker auf den Kopf hätte spucken können. Aber Mamics Mitspieler fanden ihren „Riesen“ nicht, oder er ging nicht zum Ball. „Pero ist unser Zielspieler. Im Training finden sie ihn, im Spiel klappt das ganz und gar nicht“, sagte die Frisco.

Zur Geschichte der Sonntagsbegegnung gehört aber auch, dass die Gäste ebenfalls zwei Hochkaräter durch Nicolai Weissenbacher (24.) und Eugen Strom (47.) hatten. In beiden Szenen zählte auch Calcios Torhüter Ali Bozatziolou zu den Hauptdarstellern. Zuerst flog er am Ball vorbei, und Weissenbacher köpfte neben das verwaiste Tor. Beim zweiten Aufreger bügelte der Keeper einen Fehler des ansonsten zuverlässigen Dan Constantinescu aus und fischte den schon im Tor zu scheinenden Ball doch noch aus der Ecke. Und auch die dritte Gästegelegenheit, das Tor in der 59. Minute, ging in der Entstehung auf Nachlässigkeiten der Gastgeber zurück. Tief in der eigenen Hälfte blieb Kai Kramer gleich gegen drei Calcio-Akteure Sieger, spielte schnell nach vorne, ehe drei Stationen später Stürmer Dennis Blaser den Ball uneigennützig zurücklegte. Der heranrauschende Kai Kramer netzte ein. „Da waren wir unclever, müssen ein Foul ziehen, dann passiert nichts“, konstatierte Di Frisco.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: Diesellok gegen Transrapid – am Ende mit Bernhausener Derby-Hurra

Fußball-Landesliga Diesellok gegen Transrapid – am Ende mit Bernhausener Derby-Hurra

Der TV Echterdingen unterliegt dem TSV Bernhausen erneut, diesmal mit 0:1. Warum der Matchwinner nur bedingt feiern kann – und weshalb manch einem mulmig werden könnte.

Besagtes Tor fiel mitten in eine Phase, in der die Gastgeber die Schlagzahl erhöht und deutlich den Vorwärtsgang eingelegt hatten. Mit verantwortlich dafür war der Stürmer Sangar Aziz. Bereits nach 33 Minuten wurde er eingewechselt, und beendet war damit das unauffällige Debüt des ägyptischen Zugangs Youssef Eltayeb.

Obwohl das Team vom Bodensee wegen „sieben fehlender Spieler mit dem Punkt die Mission erfüllt hat“, so Trainer Stephan Steinhauser, wollte ebenfalls keine Freude aufkommen. Anstatt zu jubeln, eilten die Gäste schnell zur Seitenauslinie zu ihrem Mitspieler Mulai Danfa Fati. Dieser wurde wegen einer schweren Verletzung – entweder Knöchel oder Schienbein, so Steinhauser – abtransportiert. Nach dem Gesundheitszustand von Danfa Fati erkundigte sich auch Patrik Seemann. Der Calcio-Verteidiger zeichnete für die Schmerzen des VfB-Spielers verantwortlich und hatte Glück, anstatt Rot nur Gelb gesehen zu haben.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Philipp Seemann (Nominierungen: 1). Treibende Kraft im zentralen Calcio-Mittelfeld, sowohl defensiv als auch offensiv. Am Ende Vorlagengeber zum Ausgleichstor.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Schlotterbeck (83. Kuchler), Constantinescu, Patrik Seemann (83. Vittorio), Andrei-Lucian Ulici (70. Casian-Matei Ulici) – Mamic, Philipp Seemann – Eltayeb (33. Aziz), Isik (60. Zekaj), Vieira – Djermanovic.

VfB Friedrichshafen: Benz – Booch, Staudacher, Weissenbacher, Musso – Strom (90.+1 Basbaz), Emirhan (54. Danfa Fati, 64. Pehlivan), Pfluger, Kramer – Berlet, Blaser (90 + 4 Scheuring).

Weitere Themen

American Football: Frauen der Scorpions erneut im Endspiel

American Football Frauen der Scorpions erneut im Endspiel

Die Degerlocherinnen werden im September um ihren zweiten deutschen Meistertitel kämpfen – und dies mit Heimvorteil. Einstweilen gelingt ihnen eine Revanche.
Von Harald Landwehr
Fußball: MTV Stuttgart: Verärgerter Trainer beklagt „16 Totalausfälle“

Fußball: MTV Stuttgart Verärgerter Trainer beklagt „16 Totalausfälle“

Mit einer 3:5-Schlappe in Eislingen baut der MTV Stuttgart seinen Fehlstart aus. Und nun kommt es am nächsten Wochenende erst richtig dick.
Von Harald Landwehr
Fußball-Landesliga: Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

Fußball-Landesliga Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

Nach Gelb-Rot in Unterzahl, muss der Aufsteiger gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen. Daran ändert auch das Ligadebüt des Knipser-Neuzugangs nichts.
Von Franz Stettmer
Fußball-Verbandsliga: Nach Horrorminuten beinahe doch noch gejubelt

Fußball-Verbandsliga Nach Horrorminuten beinahe doch noch gejubelt

Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf liefert gegen den VfR Heilbronn ein gutes Spiel, verliert aber erneut zuhause – dieses Mal mit 3:4.
Von Torsten Streib
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Türkspor will sich neu erfinden

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Türkspor will sich neu erfinden

Saisonvorschau, Teil drei: Türkspor Stuttgart, TSV Uhlbach und SportKultur Stuttgart. Eine neue Ära bei Türkspor? Indes gibt es bei Uhlbach und dem Aufsteiger Unruhe an der Seitenlinie.
Von Dominik Grill
Rudern: Weltmeisterschaft: Der Maschinenraum des Deutschland-Achters

Rudern: Weltmeisterschaft Der Maschinenraum des Deutschland-Achters

Der 17-jährige Julius Watzka vom Stuttgart-Cannstatter Ruderclub gewinnt bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze. Dabei war seine Nominierung für das Nationalteam gefährdet.
Von Torsten Streib
Fußball: Kreisliga A, Staffel 2: Weshalb der Ex-Profi Malchow nach nur fünf Trainingseinheiten hinwirft

Fußball: Kreisliga A, Staffel 2 Weshalb der Ex-Profi Malchow nach nur fünf Trainingseinheiten hinwirft

Saisonvorschau, Teil zwei: Sportfreunde Stuttgart, KV Plieningen und Spvgg Stetten. Trainerrücktritt, ein Coach mit VfB-Vergangenheit und das Karriereende einer Vereinslegende.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga: 2. Spieltag: TV Echterdingen legt vor dem Derby personell nach

Fußball-Landesliga: 2. Spieltag TV Echterdingen legt vor dem Derby personell nach

Gelingt somit am Samstagabend gegen den TSV Bernhausen eine schnelle Revanche? Derweil beschäftigt beim MTV Stuttgart „ein Riesenbock“ und hat der TSV Plattenhardt Personalsorgen.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Harthausen: Das Knie: Ex-VfB-Profi Didavi bleibt überwiegend an der Seitenlinie

Fußball: TSV Harthausen Das Knie: Ex-VfB-Profi Didavi bleibt überwiegend an der Seitenlinie

Der Spielgestalter spührt die Folgen seiner Laufbahn und tritt beim Filderstädter Kreisliga-A-Team kürzer. Von der Bank aus soll er das junge Team führen.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Mit 13 Neuen: Beograd will zum Schnapszahl-Geburtstag den Aufstieg

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Mit 13 Neuen: Beograd will zum Schnapszahl-Geburtstag den Aufstieg

Saisonvorschau, Teil zwei: OFK Beograd Stuttgart, SG Weilimdorf und SG Stuttgart-West. Einmal Titelpläne, einmal „Jugend forscht“, einmal forsche Hoffnung auf Wiedergutmachung.
Von Dominik Grill
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 