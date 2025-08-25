So richtig Freude wollte bei Trainer Francesco Di Frisco und den Seinen nicht aufkommen. Grund: zweites Heimspiel und wieder kein Sieg. Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die TSV Oberensingen kam der Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden Echterdingen gegen den Aufsteiger VfB Friedrichshafen über ein gerechtes 1:1 nicht hinaus. Dennoch hätte sie sich bei den Italo-Schwaben einstellen können, die Freude. Schließlich gelang der Ausgleich durch den Kapitän Jovan Djermanovic erst in der 88. Minute nach schöner Annahme und Schuss aus der Drehung. Philipp Seemann lieferte die Vorlage.