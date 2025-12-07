Es ist mal wieder eine dieser Geschichten, die in Hollywood wohl keine Chance hätten, weil: zu kitschig. Eine dieser Geschichten eben, wie sie nur der Fußball schreibt. Ausgerechnet Pero Mamic hat am Sonntag das Heimspiel von Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach entschieden. Ebenjener Mamic, der in den kommenden Tagen zurück in seine Heimat Kroatien zieht – und somit am 19. Spieltag der Verbandsliga seine Abschiedsvorstellung nach zehn Jahren im deutschen Amateurfußball gab. Sein Treffer zum 1:0 in der 82. Minute bedeutete im zudem letzten Spiel vor der Winterpause auch den Endstand.