Zahlen Lügen bekanntlich nicht. Und so war das Schlucken förmlich zu spüren, als der Trainer Francesco Di Frisco und sein Assistent Ivica Kovac nach dem Abpfiff auf dem Handy scrollten. Nein, kein Zweifel: tatsächlich sieben Punkte. So weist es die neue Tabelle aus. Sieben Punkte Kluft sind es für die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen nun bereits zum sicher rettenden neunten Platz. Damit ist spätestens seit diesem Samstag klar: Der anfangs vermeintliche Spitzenplatzanwärter steckt im Abstiegskampf. Und nach dem aktuell dritten Torflautenauftritt im dritten Spiel seit der Winterpause, diesmal einem 0:2 beim FC Holzhausen, muss die bange Frage lauten, wie er die Kurve bekommen will.