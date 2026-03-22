Zahlen Lügen bekanntlich nicht. Und so war das Schlucken förmlich zu spüren, als der Trainer Francesco Di Frisco und sein Assistent Ivica Kovac nach dem Abpfiff auf dem Handy scrollten. Nein, kein Zweifel: tatsächlich sieben Punkte. So weist es die neue Tabelle aus. Sieben Punkte Kluft sind es für die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen nun bereits zum sicher rettenden neunten Platz. Damit ist spätestens seit diesem Samstag klar: Der anfangs vermeintliche Spitzenplatzanwärter steckt im Abstiegskampf. Und nach dem aktuell dritten Torflautenauftritt im dritten Spiel seit der Winterpause, diesmal einem 0:2 beim FC Holzhausen, muss die bange Frage lauten, wie er die Kurve bekommen will.

Fortgesetzt hat sich für die Echterdinger im Schwarzwald-Ort ein zunehmender Trend der vergangenen Monate: viel Aufwand, kein Ertrag. Durchaus Lob, aber nichts Zählbares, das im Ranking weiterbringt. „Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen“, räumte selbst der gegnerische Coach Daniel Seemann mit Blick auf das Leistungsverhältnis auf dem Rasen ein. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, stellte auch Di Frisco fest – bog in seinem Fazit dann jedoch schon zum großen Aber ab. Zum Verhängnis wurde den Seinen einmal mehr eine Binsenweisheit ihrer Sportart: Gewinnen kann halt nur, wer Tore schießt. „Der unbedingte Wille, den Ball über die Linie zu bringen“, beklagt Di Frisco, „der fehlt momentan.“ Kritischere Beobachter mögen anmerken: vielleicht weniger der Wille, sondern im ausgedünnten Kader überhaupt das Knipserpotenzial?

In der Liga ist Calcio jedenfalls seit mittlerweile 278 Spielminuten ohne Treffer. Nicht minder ernüchternd fällt die Gesamtstatistik aus: 21 Partien, 23 Tore – es ist der zweitschlechteste Wert aller 17 Teams der Staffel. Und das von einem Verein, der einmal als Torfabrik galt. Calcio, dieser Name stand eigentlich einmal für wöchentliches Offensivspektakel. Doch tempi passati. Erschwerend kommt gerade hinzu, dass der finanziell angeschlagene Ex-Oberligist zur Rückrunde drei Angreifer seines Kaders abgegeben hat. Seit der vergangenen Woche ist nun auch noch Sangar Aziz weg und raus. Der 27-Jährige hat sich für einen Wechsel in das Hallenfußballformat Kings League entschieden. Zuvor hatten in den Goldäckern bereits Pero Mamic (zurück nach Kroatien) und der Kapitän Jovan Djermanovic ihre Koffer gepackt.

Letzterer stürmt nun für den Gegner dieses Wochenendes – und war der Mann, der für seine Mannschaft den Sack zumachte. Nach einem Foul von Philipp Seemann an Henry Seeger verwandelte er den fälligen Elfmeter zur Besiegelung des Holzhausener Favoritensiegs (88.). Zuvor hatte die Echterdinger Defensive auf einem schwer bespielbaren Naturrasen wenig zugelassen. Einzige größere Ausnahme: ein ebenfalls von Seemann verursachter Freistoß – auch dieser mit Folgen. Enrico Huss hatte sich den Ball geschnappt und ihn aus gut 20 Metern sehenswert in den rechten oberen Torwinkel gezirkelt (7.). Keine Abwehrchance dabei für den Keeper Ali Bozatziolou.

Demgegenüber half dann auch eine erhöhte Schlagzahl nach der Pause nichts. Ja, die Echterdinger verbuchten ein Plus an Ballbesitz. Sie übernahmen, angetrieben von ihrem neuen Spielführer Dan Constantinescu, das Kommando auf dem Platz. Und Di Frisco ging mit der Einwechslung weiterer Offensivkräfte sowie der Umstellung von einer Vierer- auf Dreierabwehrkette ins Risiko. Die immerhin zwei Hochkaräter-Chancen zum Ausgleich, die dabei heraussprangen, sorgten jedoch für keinen Bruch des Banns, sondern für Verzweiflungsgesten: Di Frisco und seine Mitstreiter schlugen an der Seitenlinie die Hände vors Gesicht.

Erst drosch Gustavo Borges Da Silva die Kugel nach einem Dribbling von Casian-Matei Ulici am Ziel vorbei (42.) – womit das Warten auf das Pflichtspielpremierentor des brasilianischen Winterneuzugangs weiter geht. Dann brachte Ulici selbst nach einer Amenta-Flanke unbedrängt statt eines Schusses nur ein Schüsschen zustande (48.).

Wie gesagt: sieben Punkte. Der von den Italo-Schwaben belegte elfte Platz wäre Stand jetzt der Relegations- oder sogar der erste Abstiegsrang. Eher wie Pfeifen im Walde als wirkliche Überzeugung klang Di Friscos Kommentar beim besagten abschließenden Tabellenblick: „Für mich nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten bei uns platzen wird.“ Passieren sollte es besser schnell.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Dan Constantinescu (Nominierungen: 6.). Treibende Kraft in den Echterdinger Bemühungen. Kurbelte das Spiel aus der Tiefe an und überzeugte zudem mit Entschlossenheit in den Zweikämpfen.

FC Holzhausen: Schwenk – Huss, Leitao Gurgel, Müller – Konz – Seeger, Kurz (83. Zogu), Vladan Djermanovic (55. Haug), Grathwol (35. Schuon) – Steinhilber (63. Vogt), Jovan Djermanovic (89. Harachasch).

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatziolou – Todorovic, Olteanu, Zweigle (85. Isik), Vieira (55. Schlotterbeck) – Constantinescu – Casian-Matei Ulici (85. Vittorio), Philipp Seemann, Amenta (81. Zekaj) – Kaligiannidis (81. Eltayeb), Borges Da Silva.