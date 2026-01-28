Für drei deutsche Clubs steht in der Champions League noch einiges auf dem Spiel. Was am letzten Gruppenspieltag entscheidend wird.
28.01.2026 - 05:48 Uhr
Berlin - Beim spektakulären Gruppenfinale der Champions League steht auch für drei der vier deutschen Vertreter einiges auf dem Spiel. Wenn am Mittwoch (21.00 Uhr) die 18 Partien der Königsklasse zeitgleich angepfiffen werden, geht es für den FC Bayern um die weitere Ausgangsposition in der K.o.-Phase, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen müssen indes noch ihren Verbleib im Wettbewerb sicherstellen. Für Eintracht Frankfurt ist es dagegen die Abschiedsvorstellung.