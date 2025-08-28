Der Champions-League-Sieger soll nicht mehr erst kurz vor Mitternacht feststehen. Deshalb verlegt die UEFA den Anstoß nach vorn.

dpa 28.08.2025 - 12:10 Uhr

Budapest - Das Finale der Champions League wird von dieser Saison an drei Stunden früher angepfiffen als bislang. Statt um 21.00 Uhr stehen sich die beiden besten Vereinsteams Europas nun schon um 18.00 Uhr gegenüber. Damit will der europäische Dachverband UEFA nach eigenen Angaben sowohl den Zuschauern im Stadion als auch vor den TV-Geräten ein "besseres Fanerlebnis" ermöglichen.