Kai Havertz ist in der Königsklasse der Mann der entscheidenden Tore. Der deutsche Fußball-Nationalspieler trifft im Champions-League-Finale 2021 - und nun fünf Jahre später.

dpa 30.05.2026 - 19:06 Uhr

Budapest - Als erster deutscher Fußballer hat Kai Havertz in zwei verschiedenen Champions-League-Finals ein Tor erzielt. Im Endspiel von Budapest gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain traf der DFB-Profi bereits nach sechs Minuten für den FC Arsenal. Im Finale vor fünf Jahren hatte der ehemalige Stürmer von Bayer Leverkusen Arsenals Lokalrivalen FC Chelsea zum Titel geschossen.