Bei der EM sorgte der neue Chip im Ball für staunende Blicke. Die Deutsche Fußball Liga testet die Technik zunächst im Supercup. Und dann in der Bundesliga?

shm/dpa 24.07.2024 - 11:58 Uhr

Die bei der Fußball-EM eingesetzte Technik mit Chip im Ball kommt im deutschen Supercup zwischen Double-Gewinner Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart zum Einsatz. Die Deutsche Fußball Liga bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Sport Bild“. Die Partie in Leverkusen findet am 17. August statt.