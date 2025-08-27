Der kroatische Verein besteht nun seit 54 Jahren. Die lange Geschichte war geprägt von zahlreichen Platzwechseln, waren die Fußballer bei anderen Vereinen doch nur temporär geduldet, mussten immer wieder weiterziehen. Eine feste sportliche Heimat hatte man nicht – bis zum Jahr 2024. Da hat Croatia Stuttgart den Platz auf dem Frauenkopf, wo zuvor die Sportkultur Stuttgart spielte, übernommen. Man ist also doch ansässig geworden. Aber nun geht es schon wieder auf Wanderschaft. „Zum Glück nur auf Zeit“, sagt der Co-Trainer und Torhüter Mirko Perkovic. Grund: Anfang September soll der Kunstrasen erneuert werden. Bauzeit rund drei Monate. Das heißt, Croatia ist auf der Suche nach einer Ausweichspielstätte. Vielleicht wie schon einmal in Feuerbach oder beim TV Cannstatt in Freiberg, so Perkovic.