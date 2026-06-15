Beinahe misslingt Belgien der WM-Start gegen Ägypten. Doch nach der Einwechslung von Romelu Lukaku fällt noch der Ausgleich. In der machbaren Gruppe haben beide Teams gute Chancen.
15.06.2026 - 22:57 Uhr
Seattle - Fußball-Star Kevin de Bruyne und seine Belgier haben einen Fehlstart mit viel Mühe abgewendet und Ägypten den ersten Sieg der WM-Geschichte verdorben. Das Team um den langjährigen Weltklasse-Profi holte in Seattle nach Rückstand noch ein 1:1 (0:1) und steht im zweiten Spiel gegen den Iran schon unter Druck.