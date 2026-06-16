Der Iran gleicht zweimal gegen Neuseeland aus. Vor dem Anpfiff gibt es Protestbekundungen. Uruguay rettet gegen Saudi-Arabien einen Punkt.
16.06.2026 - 05:10 Uhr
Dallas - Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem politisch stark aufgeladenen ersten WM-Spiel einen sportlichen Rückschlag vermieden. Das Team kam nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:1) gegen Neuseeland. Die Partie stand angesichts des nahenden Rahmenabkommens im Krieg der USA gegen den Iran in einem besonderen Fokus.