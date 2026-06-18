Harry Kane ist beim englischen Sieg der überragende Mann. Für Ghana wird ein deutlich weniger prominenter Fußballer zum Held des ersten Spiels.
18.06.2026 - 05:00 Uhr
Dallas - Mit einer herausragenden Leistung beim überzeugenden Auftaktsieg gegen Kroatien schürt Harry Kane die englische Hoffnung auf den zweiten WM-Titel nach 60 Jahren Wartezeit. Der Stürmerstar vom FC Bayern München war beim 4:2 (2:2) der überragende Mann und traf zweimal. "Wir haben einfach das gemacht, was wir machen müssen, um ein Spiel zu gewinnen", sagte Kane. "Wir sind bereit, wir sind gut eingestellt."