Mexikos Staatschefin schwärmt von einer «historischen Freude» nach dem geglückten WM-Start. Doch Ausschreitungen trüben die Auftaktbilanz. Was sonst noch in der ersten WM-Nacht passierte.
12.06.2026 - 05:02 Uhr
Mexiko-Stadt - Co-Gastgeber Mexiko bejubelt den ersten Sieg bei dieser Fußball-WM - und geht voller Euphorie ins weitere Turnier. Auch Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum schwärmt über das 2:0 gegen Südafrika. Ausschreitungen trüben jedoch die Auftaktbilanz. Das sind die wichtigsten Themen der WM-Nacht: