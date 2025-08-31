Fußball Der Rückwärtsgang stottert weiter
Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf bekommt seine Probleme auch im Spiel beim FC Esslingen nicht in den Griff und verliert mit 1:3. Ein Weilimdorfer hat dennoch Grund zur Freude.
Es waren einmal mehr die Probleme im Defensivbereich, weshalb der Fußball-Verbandsliga-Aufsteiger TSV Weilimdorf am Samstag beim FC Esslingen den Platz als Verlierer verließ – 1:3 hieß es aus Gästesicht nach 90 Minuten. Insgesamt seien die Aktionen mit Ball ansehnlich gewesen, sagt der Weilimdorfer Kapitän Bastian Joas, aber die Schwächen im Umschaltspiel habe man immer noch nicht abstellen können.