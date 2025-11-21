Gerichtsurteil, Kritik von Angehörigen, schwierige Themen: Wie geht die TV-Dokumentation mit den Kontroversen um Jérôme Boateng um – und lässt sie wirklich alle Stimmen zu Wort kommen?
München - Ein TV-Dreiteiler über Jérôme Boateng - noch 2014 nach dem Sieg Deutschlands bei der Fußball-Weltmeisterschaft wäre das gefeiert worden. Doch inzwischen sorgt das für Diskussionen, wie die ARD-Doku "Being Boateng" zeigt. Denn in den vergangenen Jahren machte vor allem das Privatleben des früheren Nationalspielers Schlagzeilen. Es ging um den Vorwurf der Gewalt gegen die Mutter seiner Kinder, aber auch um die Beziehung zu seiner verstorbenen Ex-Freundin Kasia Lenhardt und um Gerichtsprozesse. Wie geht der Fernseh-Dreiteiler damit um - und ist die Kritik daran berechtigt?