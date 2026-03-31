Schweden, Nordmazedonien, Bosnien: Italien schafft es wieder nicht zur Fußball-WM. Nach einem frühen Platzverweis scheitert der viermalige Weltmeister auf dramatische Weise.
31.03.2026 - 23:44 Uhr
Zenica - Das Triple des Scheiterns ist perfekt: Der viermalige Weltmeister Italien hat sich erneut nicht für die Fußball-WM qualifiziert und muss im Sommer beim XXL-Turnier in Nordamerika zuschauen. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso verlor trotz Führung mit 1:4 (1:1, 1:1, 1:0) nach Elfmeterschießen in Bosnien-Herzegowina.