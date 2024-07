Das Fan-Programm beim Halbfinale am Mittwoch

Fußball-EM 2024 in Stuttgart

Wer zieht ins Finale ein? England oder die Niederlande? An diesem Mittwoch steigt das zweite Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Auch wenn in Stuttgart kein Spiel mehr stattfindet, das Programm geht weiter. Ein Überblick.

Henning Jochum 10.07.2024 - 09:00 Uhr

Wer wird der zweite Finalist bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland? England oder die Niederlande? Die Entscheidung fällt an diesem Mittwoch, wenn die beiden großen Fußballnationen im zweiten EM-Halbfinale in Dortmund aufeinandertreffen. Anpfiff ist um 21 Uhr. Auch wenn Stuttgart kein Austragungsort mehr ist, gibt es auch am Dienstag und Mittwoch noch ein Programm für die Fans.