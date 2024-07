Am Ende feiert der Schlossplatz eine Fiesta. Olé erklingt bei den letzten Ballpassagen der Spanier im Halbfinale gegen Frankreich. Tausende Fans jubeln und freuen sich aufs Finale der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag. In Berlin und auf dem Schlossplatz.

Frank Rothfuß 09.07.2024 - 23:15 Uhr

Was wäre, wenn. Tja, auch Marc und seine Kumpels stellen sich wie ganz Fußball-Deutschland diese Frage. Was wäre, wenn Schiedsrichter Charles Taylor einen Handelfmeter gepfiffen hätte? Was wäre, wenn Antonio Rüdiger nicht Mikel Merino aus den Augen verloren hätte? Was wäre, wenn Deutschland gegen Spanien das Viertelfinale gewonnen hätte? Dann wäre am Dienstagabend der Schlossplatz aus allen Nähten geplatzt. So waren Marc und seine Kumpels die pinkenen Farbtupfer auf einem vornehmlich grauen Platz. Sie wollten noch mal Fußball gucken, und drücken jetzt den Spaniern die Daumen. „Dann sind wir wenigstens gegen den Europameister ausgeschieden.“