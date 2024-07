Die Einzelhändler beklagen, dass die Stammkundschaft während der Fußball-EM die Innenstadt meidet. Der Umsatzverlust ist groß – auch in der Stuttgarter Markthalle.

Torsten Ströbele 10.07.2024 - 11:00 Uhr

Etwa 700 000 Menschen waren in den ersten drei EM-Wochen in den vier Fan-Zonen in der Stuttgarter Innenstadt. Die gute Stimmung und Atmosphäre wurde vielerorts immer wieder hervorgehoben. Doch haben die durch das Großereignis entfachte Euphorie und die vielen Gäste auch dem Einzelhandel Geld in die Kassen gespült? Die EM als Wirtschaftsmotor?