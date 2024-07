Am Sonntag geht die Fußball-Europameisterschaft 2024 zu Ende. Die fußballfreien Tage werden von den Organisatoren für Musikveranstaltungen genutzt - so auch am Freitag. Allerdings kamen nur wenige Gäste.

„Freut euch auf die Silent Disco mit DJ Battle im Rahmen des EURO 2024 Festivals auf dem Stuttgarter Schlossplatz am 12.07.24! Feiert gemeinsam mit unserem SWR3 DJ D White unter anderem zu aktuellen Hits und Klassikern aus verschiedenen Musikrichtungen!“ Mit dieser Einladung wollten die Veranstalter den Gästen die Veranstaltung schmackhaft machen - auch mit dem Hinweis, dass der Eintritt frei ist! Lediglich für die Kopfhörer musste ein Pfand von 20 Euro hinterlegt werden.

Doch das scheint nicht wirklich funktioniert zu haben. Ob es am schlechten Wetter lag? Oder vielleicht daran, dass die deutsche Nationalmannschaft bereits im Viertelfinale ausgeschieden war und den meisten die Lust am Feiern verging? Man weiß es nicht. Einige wenige fanden aber doch den Weg zur Veranstaltung und feierten ausgelassen. Bilder davon gibt es in unserer Bildergalerie zu sehen.

Bei der Silent Disco hören die Teilnehmer die Musik nicht über herkömmliche Lautsprecher, sondern über drahtlose Kopfhörer. Dadurch kann jeder die Lautstärke und den Musikstil individuell wählen, während es für Außenstehende wie eine stille Tanzveranstaltung aussieht.

Bevor am Sonntag mit dem Finale das letzte EM-Spiel auf dem Schlossplatz übertragen wird, verwandelt sich die Fanzone am Samstag in eine Familienzone. Alles Wissenswerte dazu finden Sie hier.