Am Zopf gezerrt: Hendrichs Rote Karte schmerzt Wück

Was ist nur in sie gefahren? Kathrin Hendrichs Platzverweis gegen Frankreich bringt den Bundestrainer in arge Nöte. Gegen Spanien muss er seine ohnehin dünn besetzte Defensive erneut umstellen.

dpa 20.07.2025 - 06:00 Uhr

Basel - Kathrin Hendrich schlug die Hände vors Gesicht und schüttelte immer wieder den Kopf. Fassungslos schlich die Innenverteidigerin vom Platz in nach ihrer Roten Karte in der 13. Minute, die allerdings völlig berechtigt war. Die deutsche Fußball-Nationalspielerin hatte Frankreichs Kapitänin Griedge Mbock Bathy am Haarzopf gezogen, der Videobeweis entlarvte die Tätlichkeit. Trotz des Halbfinal-Einzugs könnte die Europameisterschaft für die 33-Jährige vorbei sein.