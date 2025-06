Am kommenden Mittwoch beginnt in der Schweiz die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Doch die Spielerinnen müssen noch immer hart um Anerkennung kämpfen.

Laura Kaufmann glaubte, dass die Zeit reif ist, aber viele andere glaubten das nicht. Mit einem kleinen Team wollte sie ein gedrucktes Magazin entwickeln, in dem es nur um Frauenfußball geht. Es wäre eines der ersten Magazine dieser Art in Europa. Und wenn nicht jetzt, wann dann, dachte sich Kaufmann mit Blick auf die Europameisterschaft der Frauen, die am 2. Juli in der Schweiz beginnt, eines der größten Sportereignisse in der Geschichte des Landes.