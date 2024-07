Es ist bereits sein vierter Einsatz beim Heim-Turnier. Brisant dürfte das Aufeinandertreffen mit Jude Bellingham werden. Der hatte den Schiedsrichter aus Berlin einst scharf kritisiert.

red/dpa 08.07.2024 - 11:53 Uhr

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer leitet das EM-Halbfinale an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Dortmund zwischen den Niederlanden und England. Das gaben die Europäische Fußball-Union und der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt. Ein Einsatz im Finale am kommenden Sonntag ist für Zwayer damit höchst unwahrscheinlich.