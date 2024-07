Am Dienstag steht das erste Halbfinale an – und zwar Spanien gegen Frankreich. Ab 21 Uhr wird das Spiel auf dem Schlossplatz übertragen. Das Programm drumherum beginnt schon früher.

Kathrin Schall 09.07.2024 - 06:00 Uhr

Die EM geht in die letzte Woche. In Stuttgart wird kein Spiel mehr ausgetragen. Übertragen aber natürlich schon. Das Halbfinale Spanien-Frankreich ist um 21 Uhr in der Fanzone am Schlossplatz zu sehen. Diese hat von 16 Uhr an geöffnet, Musik von DJs gibt es ab 19 Uhr.