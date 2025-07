Die Schwedinnen offenbaren schonungslos die Schwächen des DFB-Teams bei der EM. Nach dem völlig verpatzten Vorrundenabschluss hat das Wück-Team eine Woche Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen.

dpa 13.07.2025 - 05:30 Uhr

Zürich - Nach der höchsten Niederlage der deutschen EM-Geschichte sitzt der Frust bei den deutschen Fußballerinnen tief. "Wir sind ganz klar in dieses Spiel rein und wollten Erster in der Gruppe werden. Und deswegen liegen wir jetzt auch so ein bisschen am Boden", sagte Bundestrainer Christian Wück nach dem enttäuschenden 1:4 in Zürich gegen Schweden. "Wir geben das Spiel in 10 bis 15 Minuten her, das ist unglaublich bitter", klagte Nationalstürmerin Klara Bühl.