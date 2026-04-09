Der SC Freiburg zeigt ein ganz starkes Viertelfinal-Hinspiel gegen Celta Vigo. Auch Ex-Coach Christian Streich fiebert mit. Vincenzo Grifo ebnet früh und sehenswert den Weg zum historischen Heimsieg.
09.04.2026 - 22:53 Uhr
Freiburg - Auch dank eines Traumtors von Vincenzo Grifo darf der SC Freiburg auf den Halbfinal-Einzug in der Europa League hoffen. Der badische Fußball-Bundesligist gewann sein Viertelfinal-Hinspiel gegen Celta Vigo vor den Augen von Ex-Coach Christian Streich hochverdient mit 3:0 (2:0) und reist nun als klarer Favorit zum Rückspiel nach Spanien am kommenden Donnerstag.