Spanien macht in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft in Bulgarien früh alles klar. Die Niederlande kann gegen Polen dagegen die klare Überlegenheit nicht nutzen.
04.09.2025 - 22:47 Uhr
Rotterdam/Sofia - Europameister Spanien ist mit einem deutlichen Erfolg in die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. In Bulgarien siegten die Iberer durch Tore von Mikel Oyarzabal (5. Minute), Marc Cucurella (30.) und Mikel Merino (38.) in der Gruppe E souverän mit 3:0 (3:0). Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Der Zweite muss in die Playoffs.