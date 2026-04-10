Die Viertelfinal-Hinspiele im Europapokal hätten für die deutschen Clubs kaum besser laufen können. Die drei Siege sorgen auch für Punkte in einer wichtigen Wertung.
10.04.2026 - 07:52 Uhr
Berlin - Die Chance für die Fußball-Bundesliga auf einen fünften Champions-League-Startplatz ist nach starken Auftritten der deutschen Clubs in den Viertelfinal-Hinspielen im Europapokal wieder leicht gestiegen. In der entscheidenden Saisonwertung der UEFA liegt Deutschland zwar immer noch auf dem dritten Rang, der Rückstand auf die zweitplatzierten Spanier hat sich jedoch verringert. Die beiden Top-Nationen erhalten für die kommende Saison einen weiteren Startplatz in der Champions League.