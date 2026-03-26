Fußball-Event in Korntal Zwei Frauen des VfB Stuttgart auf der Werbebühne
Um die Präsenz des Frauenfußball zu erhöhen, gastieren Kiara Beck und Nicole Billa in Korntal. Auch der Württembergische Fußball-Verband stellt hier ein neues Konzept vor.
Um die Präsenz des Frauenfußball zu erhöhen, gastieren Kiara Beck und Nicole Billa in Korntal. Auch der Württembergische Fußball-Verband stellt hier ein neues Konzept vor.
Am vergangenen Samstag bestritten die Fußballerinnen des VfB Stuttgart das größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte, über 31 000 Menschen verfolgten in der MHP-Arena das Zweitliga-Duell mit dem FSV Mainz 05. Um diese Marke zu knacken, warb der VfB im Vorfeld eifrig für das Spiel und entschied sich für eine Tour mit Stationen in Oeffingen, Rommelsbach und Korntal.