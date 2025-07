Im nächsten Sommer steigt in Nordamerika die nächste Fußball-WM. Nach teuren VIP-Paketen gehen ab September auch die ersten regulären Tickets in den Verkauf.

Ab dem 10. September können sich Fans für die ersten regulären Tickets zur nächsten Fußball-Weltmeisterschaft bewerben. In der ersten Phase brauchen Interessierte dafür aber eine Visa-Karte, wie die FIFA mitteilte. Der Zahlkartenanbieter, ein Sponsor des Weltverbands, hat sich dafür die Exklusivrechte gesichert. Mit anderen Zahlungsmitteln soll der Ticketkauf erst in den folgenden Phasen möglich sein - wann genau diese beginnen, möchte der Verband im September mitteilen.

Wer in der Verlosung den Zuschlag bekommt, kann sich die reservierten Tickets schließlich innerhalb einer Frist im Oktober kaufen. Zuvor waren bereits Pakete in den Verkauf gegangen, wie etwa Kombi-Tickets für Club-WM und WM, nachdem sich die Nachfrage für das Teamturnier schleppend gestaltet hatte. Auch VIP-Pakete sind schon verfügbar. Der Startpreis liegt dafür bei 1.350 Dollar pro Person - umgerechnet etwa 1.200 Euro.

Ticketpreise noch unklar

Wie viel die Eintrittskarten im regulären Verkauf kosten sollen, lässt die FIFA noch offen. Laut einem Bericht der britischen „Times“ aus dem Mai sollen die Preise der WM-Tickets dynamisch an die Nachfrage angepasst werden. Das Verfahren ist in den USA verbreitet, gilt jedoch als umstritten. Bei der Comeback-Tour der britischen Band Oasis waren Ticketpreise dadurch teils auf das Doppelte angestiegen. Der Verband bestätigte die Pläne gegenüber der „Times“ nicht.

Die WM mit 48 Nationen in den USA, Mexiko und Kanada steigt im Sommer 2026. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni in Mexiko City angesetzt. In East Rutherford nahe New York findet am 19. Juli das Finale statt.