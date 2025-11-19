 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Der Musberger Kapitän reagiert besonnen

Fußball: Fair-Play Der Musberger Kapitän reagiert besonnen

Fußball: Fair-Play: Der Musberger Kapitän reagiert besonnen
1
Karl Nirschl sprang Michaela Adam (links) zur Seite und bekam dafür vom Bundesliga-Schiedsrichter Martin Petersen (rechts) die Fair-Play-Urkunde überreicht. Foto: Günter Bergmann

Der B-Jugend-Fußballer Karl Nirschl ist Fair-Play-Sieger des Monats Oktober. In einer aufgeheizten Atmosphäre beruhigte er die Gemüter.

Es sind für gewöhnlich die großen Fußball-Arenen Deutschlands und Europas, in denen Martin Petersen anzutreffen ist. Vor Wochenfrist war der Stuttgarter Bundesliga-Schiedsrichter jedoch zu Gast beim TSV Musberg. Der Anlass war ein freudiger: Er zeichnete Karl Nirschl, den Kapitän der B-Jugend des TSV Musberg aus, wurde dieser doch vom Württembergischen Fußballverband (WFV) als Fair-Play-Sieger des Monats ausgewählt.

 

Was war passiert? Im B-Junioren-Pokalspiel zwischen dem TSV Musberg und dem Gastgeber TSV Leinfelden kam es zu mehreren strittigen Entscheidungen, die insbesondere von außerhalb des Spielfeldes heftig kritisiert wurden. Es ging soweit, dass ein Zuschauer lautstark die Schiedsrichterin Michaela Adam attackierte. Zu viel des Guten für Nirschl. Er ging auf die Beteiligten zu, stellte sich zwischen besagten Zuschauer und die Schiedsrichterin. „Es war eine Grenze überschritten. Da war es mir wichtig, dazwischenzugehen und die Situation zu klären, damit es nicht ausartet“, sagte Nirschl. Sein Einschreiten rief auch den Leinfeldener Spielführer auf den Plan, der unterstützend zur Hilfe eilte und dazu beitrug, die Wogen zu glätten. „Du hast in einem emotionalen Moment einen kühlen Kopf bewahrt und dich vorbildlich verhalten“, lobte Bundesliga-Referee Petersen den Musberger Nachwuchskicker.

Unsere Empfehlung für Sie

Fuball-Bezirksliga: Neue Situation – unfassbares Gedränge im Titelrennen

Fuball-Bezirksliga Neue Situation – unfassbares Gedränge im Titelrennen

In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen sorgt ein direkt verwandelter Eckball für Jubel, aber auch für großen Unmut. Derweil ist ein Aufsteiger neuer Spitzenreiter.

Ein großes Dankeschön für die Rückendeckung gab es auch von Schiedsrichterin Adam, die es sich nicht nehmen ließ, bei der Ehrung dabei zu sein. „Es war ein heißes Spiel. Bei Entscheidungen, die du nicht nachvollziehen konntest, hast du mich nicht angeschrien, sondern nachgefragt“, sagte sie zu dem 15-Jährigen. So ein Verhalten habe sie in dieser Altersklasse bisher selten erlebt.

Nirschl weiß selbst, dass Emotionen zum Fußball dazugehören und auch sein eigener Puls manchmal hochschlagen kann. „In intensiven Begegnungen neige ich ebenfalls zu impulsiveren Reaktionen“, gab der Nachwuchskicker zu, der beispielsweise in der anschließenden Ligapartie mit Gelb-Rot bestraft wurde. Die Situation im Pokalspiel habe er jedoch früh wahrgenommen und entschieden, einzugreifen. „In solchen Momenten stehen Schiedsrichter stark im Mittelpunkt und werden durch die Zuschauer zusätzlich unter Druck gesetzt“, sagt Nirschl. Aus seiner Sicht können Spieler in vergleichbaren Situationen unterstützend handeln, indem sie früh das Gespräch suchen und so weitere Störungen vermeiden. In der Partie belohnten sich der Kapitän und seine Mitspieler übrigens mit einem 3:0-Sieg.

Neben der Urkunde erhielt Nirschl vom WFV einen Rucksack, ein Fair-Play-Handtuch und eine Mütze. Zudem wurde er mit zwei Eintrittskarten für ein Profispiel im Verbandsgebiet belohnt. Wofür er die Tickets nutzen will? Na klar, für eine Partie des VfB Stuttgart, vorzugsweise das Heimspiel gegen den FC Bayern München am 6. Dezember.

Weitere Themen

Eishockey: Stuttgart Rebels: Wyatt Schingoethe – torhungrig ja, aber kein Ego-Shooter

Eishockey: Stuttgart Rebels Wyatt Schingoethe – torhungrig ja, aber kein Ego-Shooter

Vier Spiele hat Schingoethe für die Rebels bestritten, aber in der Oberliga bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 23-Jährige will sich für höherklassige Clubs interessant machen.
Von Torsten Streib
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Zurück auf Anfang bei den Sportfreunden und ein Kamerateam beim Spitzenspiel

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Zurück auf Anfang bei den Sportfreunden und ein Kamerateam beim Spitzenspiel

Die Sportfreunde Stuttgart haben zum dritten Mal den Trainer wechseln müssen, der ABV Stuttgart gewinnt im Topspiel mit 5:1 und ein Schiedsrichter taucht nicht auf.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Ein freiwillig vergebener Elfer und ein Viererpacker mit Urlaubsbonus

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Ein freiwillig vergebener Elfer und ein Viererpacker mit Urlaubsbonus

Während sich das Spitzenquartett keine Blöße gibt, betreibt der SSV Zuffenhausen bei Brötchen und Kaffee Teambuilding.
Von Dominik Grill
Eishockey: Stuttgart Rebels: Abbruch – der Eismeister rammt die Bande

Eishockey: Stuttgart Rebels Abbruch – der Eismeister rammt die Bande

Die Stuttgart Rebels führen im Oberliga-Spiel bei den Höchstadt Alligators nach dem ersten Drittel mit 1:0. Dann wird das Spiel wegen eines Unfalls mit der Eismaschine abgebrochen.
Von Susanne Degel
Fußball: MTV Stuttgart: Der Torjäger auf Abwegen bei irrem Kellerduell

Fußball: MTV Stuttgart Der Torjäger auf Abwegen bei irrem Kellerduell

Nach einem unterirdischen Auftritt und 0:3-Pausenrückstand gegen das Schlusslicht Sontheim/Brenz schalten die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart noch auf unglaublich um.
Von Torsten Streib
Fußball: TSV Weilimdorf: Nächste bittere Pille: Der Kopflädierte trifft per Kopf

Fußball: TSV Weilimdorf Nächste bittere Pille: Der Kopflädierte trifft per Kopf

Für den Verbandsliga-Aufsteiger setzt sich mit einem 0:1 beim Spitzenreiter Young Boys Reutlingen die Serie unglücklicher Niederlagen fort. Für einen endet das Geschehen erneut blutig.
Von Franz Stettmer
Fußball: TV Echterdingen: Traumtor leitet Überraschungssieg beim Vizemeister ein

Fußball: TV Echterdingen Traumtor leitet Überraschungssieg beim Vizemeister ein

Mit einem 2:1 in Waldhausen setzt der gebeutelte Filder-Landesligist im Tabellenkeller ein Ausrufezeichen. Und der Interimstrainer Sarajlic tut etwas, was er selten macht.
Von Franz Stettmer
Eishockey: Stuttgart Rebels: Nach Rebels-Packung: Spielt der Neue schon gegen seinen Ex-Club ?

Eishockey: Stuttgart Rebels Nach Rebels-Packung: Spielt der Neue schon gegen seinen Ex-Club ?

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels wird nach starkem ersten Drittel übermütig und bekommt gegen das Spitzenteam von Deggendorf die Quittung.
Von Torsten Streib
Fußball: Calcio Leinfelden-Echterd.: Coach Di Frisco: „Ich hab’ einen Schaden“

Fußball: Calcio Leinfelden-Echterd. Coach Di Frisco: „Ich hab’ einen Schaden“

Die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen überzeugen beim 1:0-Heimsieg gegen die TSG Tübingen durch eine kollektive Defensivarbeit.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga: „Mata“ macht’s – Doppelpack des Bernhausener Kapitäns zum Derbysieg

Fußball-Landesliga „Mata“ macht’s – Doppelpack des Bernhausener Kapitäns zum Derbysieg

Ein Geniestreich, ein Bilderbuchkonter – damit behauptet sich der gastgebende Favorit gegen den TSV Plattenhardt mit 2:0. Nun gehen die Blicke von der Grillparty aufs Gipfelduell.
Von Franz Stettmer
Weitere Artikel zu Fairplay
 
 