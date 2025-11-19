Fußball: Fair-Play Der Musberger Kapitän reagiert besonnen
Der B-Jugend-Fußballer Karl Nirschl ist Fair-Play-Sieger des Monats Oktober. In einer aufgeheizten Atmosphäre beruhigte er die Gemüter.
Der B-Jugend-Fußballer Karl Nirschl ist Fair-Play-Sieger des Monats Oktober. In einer aufgeheizten Atmosphäre beruhigte er die Gemüter.
Es sind für gewöhnlich die großen Fußball-Arenen Deutschlands und Europas, in denen Martin Petersen anzutreffen ist. Vor Wochenfrist war der Stuttgarter Bundesliga-Schiedsrichter jedoch zu Gast beim TSV Musberg. Der Anlass war ein freudiger: Er zeichnete Karl Nirschl, den Kapitän der B-Jugend des TSV Musberg aus, wurde dieser doch vom Württembergischen Fußballverband (WFV) als Fair-Play-Sieger des Monats ausgewählt.