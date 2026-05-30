Obwohl der FC Liverpool in der Premier League nur Fünfter wurde, kommt dies zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Warum der Slot-Rauswurf auch den Ex-Club von Reds-Star Florian Wirtz betreffen könnte.
30.05.2026 - 14:08 Uhr
Liverpool - Der FC Liverpool hat sich überraschend von Trainer Arne Slot getrennt. Wie die Reds mitteilten, muss der Niederländer mit sofortiger Wirkung gehen. Slot hatte noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Der 47-Jährige war seit 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp Coach in Liverpool und hatte in seiner ersten Saison den Meistertitel geholt. In der abgelaufenen Spielzeit war der Club von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz nur Fünfter in der Premier League geworden - enttäuschend angesichts der Ambitionen in Liverpool.