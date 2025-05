Drei Titel hat Hansi Flick mit dem FC Barcelona gewonnen. Die Erfolgsgeschichte soll weitergehen. Der Coach dehnt vorzeitig seinen Kontrakt aus.

dpa 21.05.2025 - 20:13 Uhr

Barcelona - Nach der erfolgreichen Saison mit drei Titeln hat Trainer Hansi Flick seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig bis 2027 verlängert. Das teilte der spanische Fußball-Club mit und würdigte die Arbeit des früheren Bundestrainers: "Die Begeisterung, die der Deutsche in seinem ersten Jahr als Trainer in den Verein brachte, hat den FC Barcelona erneut zu einem gefürchteten Rivalen in Europa gemacht." Flicks bisheriger Vertrag wäre 2026 ausgelaufen.